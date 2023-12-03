الاحتلال يعتقل شابا من سيلة الظهر ويستولي على مركبة في يعبد

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما اعتقلوا الشاب أحمد يوسف حنتولي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على شارع جنين- نابلس.

وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال على مركبة من حي مريحة في بلدة يعبد تعود للمواطن أحمد غسان أبو ارميلة وأرغمته على هدم بركس زراعي.



