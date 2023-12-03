الاحتلال يعتقل شابا من سيلة الظهر ويستولي على مركبة في يعبد

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما اعتقلوا الشاب أحمد يوسف حنتولي.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على شارع جنين- نابلس.
وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال على مركبة من حي مريحة في بلدة يعبد تعود للمواطن أحمد غسان أبو ارميلة وأرغمته على هدم بركس زراعي.
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