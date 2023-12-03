الاحتلال يوسع عدوانه البري ويتوغل في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في خان يونس جنوب قطاع غزة، انطلاقا من المنطقة الشرقية الحدودية في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس باتجاه شارع صلاح الدين.

وقال مراسلنا إن آليات الاحتلال تتمركز قرب مفترق المطاحن وسط تغطية نارية كثيفة من الطائرات الحربية وإطلاق القذائف من الدبابات والمدافع، ومن طائرات الاستطلاع.

وكانت خان يونس تعرضت منذ صباح اليوم لعشرات الغارات الجوية والأحزمة النارية، خاصة المنطقة الشرقية وسط المدينة ما أدى لاستشهاد 70 مواطنا على الأقل ومئات الجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، تم نقل أعداد كبير منهم إلى مستشفيي الأوروبي وناصر في المدينة، فيما ما زال هناك أعداد كبيرة من الشهداء تحت الركام.

ويتواجد في خان يونس مئات الآلاف من النازحين قسرا من مدينة غزة ومن شمال القطاع، يواجهون خطر الموت بسبب غارات الاحتلال الكثيفة المتواصلة.



