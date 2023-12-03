11 شهيدا وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في رفح

11 شهيدا وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في رفح
التاريخ
12/3/2023 2:11:52 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد 11 مواطنا مساء اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر ، بأن 11 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة الهمص داخل مخيم يبنا في رفح، جنوب القطاع.
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