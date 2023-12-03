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11 شهيدا وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في رفح

12/3/2023 2:11:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 11 مواطنا مساء اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر ، بأن 11 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة الهمص داخل مخيم يبنا في رفح، جنوب القطاع.


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