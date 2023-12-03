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الاحتلال يعتقل شابا من طولكرم

12/3/2023 2:11:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد وائل أبو هنطش (19 عاما)، أثناء تواجده بالقرب من حاجز جبارة، جنوب طولكرم.


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