الاحتلال يعتقل شابا من طولكرم
التاريخ
12/3/2023 2:11:52 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من مدينة طولكرم.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد وائل أبو هنطش (19 عاما)، أثناء تواجده بالقرب من حاجز جبارة، جنوب طولكرم.
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