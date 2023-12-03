ميديا جروب الصينية تنفي مساعيها للاستحواذ على إلكترولكس السويدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نفى نائب رئيس شركة“ميديا جروب Midea Group” الصينية، إريك وانج، تقديم شركته أية عروض رسمية للاستحواذ على عملاق الأجهزة المنزلية السويدية“إلكترولكس”، خلال الأشهر الماضية.
وقال“وانج” لـ”العربية Business”:“هناك دائماً شائعات في السوق، لكن لم يحدث أن تقدمنا بأية عروض رسمية للاستحواذ على إلكترولكس.. هم بالنسبة لنا عميل متميز، ولدينا تعاملات طويلة”.
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كانت وكالة“بلومبرج”، نقلت عن مصادر لم تفصح عن هويتها، نهاية أبريل، أن شركة ميديا جروب الصينية، تستكشف إمكانية الاستحواذ على شركة إلكترولكس.
وأفادت“بلومبرج”، أن“ميديا” قدمت عرضاً أولياً لشركة“إلكترولكس”، وهو ما لم تتقبله الأخيرة حتى الآن.
وقالت المصادر، إن“ميديا” كانت مهتمة بـ“إلكترولكس” لبعض الوقت ولن تتقدم في الصفقة إلا بشكل ودي.
وأضافت المصادر، أن صانعي الأجهزة الآسيويين الآخرين، بما في ذلك شركة سامسونج للإلكترونيات، يفكرون أيضاً في تقديم عرض للشركة السويدية.
في الوقت نفسه، قال نائب رئيس شركة ميديا جروب، إن شركته“تنظر حالياً بعض الصفقات المستهدفة في قطاع الأجهزة المنزلية، وما يتعلق بمجال معاملات الشركات“B2B Business” وقد يكون بعضها في الشرق الأوسط”. 3 مجمعات صناعية
وتمتلك ميديا 3 مجمعات صناعية في مصر ، وتستهدف إنشاء مصنعاً في السعودية، بحسب ما كشفه نائب رئيس المجموعة أريك وانج، والرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر عمرو سعيد، في مقابلة مع مجموعة من الصحفيين، حضرتها“العربية Business”، الخميس الماضي.
وقال“وانج”، إن شركة ميديا جروب العالمية بدأت مفاوضات مع الجهات المعنية في السعودية لإنشاء مصنع لإنتاج المكيفات.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر عمرو سعيد، عن دراسة شركة ميديا إلكتريك مصر، إنشاء مصنعين للأجهزة المنزلية في مصر خلال الفترة المقبلة.
ووضعت ميديا إلكتريك مصر، الخميس الماضي، حجر أساس إنشاء مجمع صناعي جديد في مدينة السادات المصرية، على مساحة 220 ألف متر مربع.
يستهدف المجمع الذي تبلغ استثماراته 105 ملايين دولار، تصنيع عدة منتجات من الأجهزة المنزلية في مصر.
ويعد المجمع الصناعي المرتقب ثالث المجمعات الصناعية لشركة ميديا في مصر والتي بدأت استثماراتها في السوق المصرية منذ عام 2010 في شركة ميراكو، وبدأت منذ بداية عام 2020 خطط التوسع بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج منتجات منزلية متعددة تحت العلامة التجارية ميديا وتوشيبا.
تبلغ استثمارات ميديا في مصر نحو 247 مليون دولار، وتتطلع الشركة لزيادتها خلال السنوات المقبلة.
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