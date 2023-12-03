ميديا جروب الصينية تنفي مساعيها للاستحواذ على إلكترولكس السويدية

MENAFN - Al-Borsa News) نفى نائب رئيس شركة“ميديا جروب Midea Group” الصينية، إريك وانج، تقديم شركته أية عروض رسمية للاستحواذ على عملاق الأجهزة المنزلية السويدية“إلكترولكس”، خلال الأشهر الماضية.

وقال“وانج” لـ”العربية Business”:“هناك دائماً شائعات في السوق، لكن لم يحدث أن تقدمنا بأية عروض رسمية للاستحواذ على إلكترولكس.. هم بالنسبة لنا عميل متميز، ولدينا تعاملات طويلة”.

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كانت وكالة“بلومبرج”، نقلت عن مصادر لم تفصح عن هويتها، نهاية أبريل، أن شركة ميديا جروب الصينية، تستكشف إمكانية الاستحواذ على شركة إلكترولكس.

وأفادت“بلومبرج”، أن“ميديا” قدمت عرضاً أولياً لشركة“إلكترولكس”، وهو ما لم تتقبله الأخيرة حتى الآن.

وقالت المصادر، إن“ميديا” كانت مهتمة بـ“إلكترولكس” لبعض الوقت ولن تتقدم في الصفقة إلا بشكل ودي.

وأضافت المصادر، أن صانعي الأجهزة الآسيويين الآخرين، بما في ذلك شركة سامسونج للإلكترونيات، يفكرون أيضاً في تقديم عرض للشركة السويدية.

في الوقت نفسه، قال نائب رئيس شركة ميديا جروب، إن شركته“تنظر حالياً بعض الصفقات المستهدفة في قطاع الأجهزة المنزلية، وما يتعلق بمجال معاملات الشركات“B2B Business” وقد يكون بعضها في الشرق الأوسط”.

وتمتلك ميديا 3 مجمعات صناعية في مصر ، وتستهدف إنشاء مصنعاً في السعودية، بحسب ما كشفه نائب رئيس المجموعة أريك وانج، والرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر عمرو سعيد، في مقابلة مع مجموعة من الصحفيين، حضرتها“العربية Business”، الخميس الماضي.

وقال“وانج”، إن شركة ميديا جروب العالمية بدأت مفاوضات مع الجهات المعنية في السعودية لإنشاء مصنع لإنتاج المكيفات.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر عمرو سعيد، عن دراسة شركة ميديا إلكتريك مصر، إنشاء مصنعين للأجهزة المنزلية في مصر خلال الفترة المقبلة.

ووضعت ميديا إلكتريك مصر، الخميس الماضي، حجر أساس إنشاء مجمع صناعي جديد في مدينة السادات المصرية، على مساحة 220 ألف متر مربع.

يستهدف المجمع الذي تبلغ استثماراته 105 ملايين دولار، تصنيع عدة منتجات من الأجهزة المنزلية في مصر.

ويعد المجمع الصناعي المرتقب ثالث المجمعات الصناعية لشركة ميديا في مصر والتي بدأت استثماراتها في السوق المصرية منذ عام 2010 في شركة ميراكو، وبدأت منذ بداية عام 2020 خطط التوسع بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج منتجات منزلية متعددة تحت العلامة التجارية ميديا وتوشيبا.

تبلغ استثمارات ميديا في مصر نحو 247 مليون دولار، وتتطلع الشركة لزيادتها خلال السنوات المقبلة.