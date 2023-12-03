هالى تكس لصناعة السجاد تنفذ توسعات جديدة بـ 60 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة هالى تكس لصناعة السجاد، ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد فى القطاع ذاته.
قال محمود الحديدى رئيس مجلس إدارة شركة هالى تكس، إن زيادة الطلب على منتجات الشركة خلال العام الماضى دفع الشركة إلى دراسة إنشاء مصنع ثالث لزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلى والخارجى.
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أضاف لـ“البورصة” أن الشركة تتفاوض مع إحدى البنوك لاقتراض 17 مليون جنيه للبدء فى أعمال الإنشاءات، فى حين تسعى إلى تدبير باقى الاستثمارات ذاتيًا من خلال إعادة تدوير الأرباح.
لفت إلى أن الشركة أنشأت أول مصنع لها قبل 8 سنوات وتمتلك حاليًا مصنعيين بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان على مساحة 2000 متر مربع، وتتخصص فى إنتاج سجاد الأرضيات وسجادة الصلاة.
ذكر أن الشركة تتطلع إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى عدد من الدول العربية والأفريقية، بدعم من الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر مع تلك الدول.
أوضح أن 70% من مستلزمات الإنتاج مستوردة من تركيا وهى عبارة عن خيوط وبلوستر، وتتميز بجودتها العالية.
لفت إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تصل إلى ألف سجادة يوميًا، ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية بنسب تتراوح بين 30و40% بعد افتتاح المصنع الجديد خلال العام المقبل.
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