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هالى تكس لصناعة السجاد تنفذ توسعات جديدة بـ 60 مليون جنيه

12/3/2023 2:01:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة هالى تكس لصناعة السجاد، ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد فى القطاع ذاته.

قال محمود الحديدى رئيس مجلس إدارة شركة هالى تكس، إن زيادة الطلب على منتجات الشركة خلال العام الماضى دفع الشركة إلى دراسة إنشاء مصنع ثالث لزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلى والخارجى.

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أضاف لـ“البورصة” أن الشركة تتفاوض مع إحدى البنوك لاقتراض 17 مليون جنيه للبدء فى أعمال الإنشاءات، فى حين تسعى إلى تدبير باقى الاستثمارات ذاتيًا من خلال إعادة تدوير الأرباح.

لفت إلى أن الشركة أنشأت أول مصنع لها قبل 8 سنوات وتمتلك حاليًا مصنعيين بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان على مساحة 2000 متر مربع، وتتخصص فى إنتاج سجاد الأرضيات وسجادة الصلاة.

ذكر أن الشركة تتطلع إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى عدد من الدول العربية والأفريقية، بدعم من الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر مع تلك الدول.

أوضح أن 70% من مستلزمات الإنتاج مستوردة من تركيا وهى عبارة عن خيوط وبلوستر، وتتميز بجودتها العالية.

لفت إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تصل إلى ألف سجادة يوميًا، ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية بنسب تتراوح بين 30و40% بعد افتتاح المصنع الجديد خلال العام المقبل.

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