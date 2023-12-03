الصناعات الكيماوية يبحث مع غرفة التجارة النيجيرية آليات زيادة الصادرات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة مع الغرفة التجارية النيجيرية إمكانية تبادل المعلومات وتصدير كافة منتجات قطاعات المجلس لنيجيريا، وذلك على هامش معرض بيوتى ويست أفريقيا والذى انعقد بمدينة لاجوس فى الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الماضى بمشاركة 14 شركة مصرية.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أهمية السوق النيجيرى خاصة بعد ارتفاع معدلات نمو التصدير إلى هذا السوق خلال 9 أشهر من عام 2023 حيث حقق فطاع الأسمدة فقط 25 مليون دولار بمعدل نمو 35% عن نفس الفترة من عام 2022.
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وقال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس، إنه جارٍ الإعداد لتوسعات فى العمل مع السوق النيجيرية خاصة مع تنوع القطاعات المصدرة للسوق النيجيرى، ومنها منتجات اللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات والأحبار والكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية وكذلك منتجات المطاط.
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