الصناعات الكيماوية يبحث مع غرفة التجارة النيجيرية آليات زيادة الصادرات

MENAFN - Al-Borsa News) بحث المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة مع الغرفة التجارية النيجيرية إمكانية تبادل المعلومات وتصدير كافة منتجات قطاعات المجلس لنيجيريا، وذلك على هامش معرض بيوتى ويست أفريقيا والذى انعقد بمدينة لاجوس فى الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الماضى بمشاركة 14 شركة مصرية.

وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أهمية السوق النيجيرى خاصة بعد ارتفاع معدلات نمو التصدير إلى هذا السوق خلال 9 أشهر من عام 2023 حيث حقق فطاع الأسمدة فقط 25 مليون دولار بمعدل نمو 35% عن نفس الفترة من عام 2022.

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وقال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس، إنه جارٍ الإعداد لتوسعات فى العمل مع السوق النيجيرية خاصة مع تنوع القطاعات المصدرة للسوق النيجيرى، ومنها منتجات اللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات والأحبار والكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية وكذلك منتجات المطاط.