-->

Monday, 04 December 2023 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السويدى تحتفل باكتمال المقومات الأساسية لأول فصل لذوى القدرات الخاصة

12/3/2023 2:01:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) احتفلت أكاديمية السويدى الفنية بمدينة العاشر من رمضان باكتمال المقومات الأساسية لإنجاح أول فصل للتعليم الفنى والتدريب المهنى لذوى القدرات الخاصة. ويبلغ عدد طلاب الفصل التعليمى المقرر تخرجه فى عام 2024-2025 نحو 21 طالبًا وطالبة للدراسة والتخصص بمجال فنى ((ملابس جاهزة)) لمدة ثلاثة أعوام دراسية.

وقالت حنان الريحانى، المدير التنفيذى لأكاديمية السويدى الفنية، إن تدشين أول فصل دراسى مخصص لذوى القدرات الخاصة فى الأكاديمية يمثل خطوة انطلاق مهمة نحو مستقبل يتسم بالمساواة والشمول والتضامن فى الأكاديمية.

موضوعات متعلقة “الصناعات الكيماوية” يبحث مع غرفة التجارة النيجيرية آليات زيادة الصادرات “هالى تكس” لصناعة السجاد تنفذ توسعات جديدة بـ 60 مليون جنيه “ميديا جروب” الصينية تنفي مساعيها للاستحواذ على“إلكترولكس” السويدية

وأضافت، أن الأكاديمية تتطلع لزيادة عدد الطلاب من ذوى القدرات الخاصة فى الأعوام المقبلة، وتركز على برامج مبتكرة تعمل على سد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل من خلال تطوير مهارات الطلاب.

وقال خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إنه تم الانتهاء من تطوير المناهج ووضع أفضل الممارسات لطلبة وطالبات أول فصل لذوى القدرات الخاصة فى أكاديمية السويدى الفنية.

وأضاف، أن البنك يعمل على توسيع نطاق عمله ليشمل الأفراد من ذوى القدرات الخاصة فى القطاع الخاص.

وقالت مارى لويس، رئيس مجلس إدارة شركة مارى لويس للملابس الجاهزة، والشريك الفنى للأكاديمية، إننا نقدم للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فرصًا حقيقية فى عالم صناعة الملابس الجاهزة.

وأوضحت أن الشركة وفرت دورات تدريبية شاملة تمكّنهم من اكتساب المهارات الأساسية والمعرفة اللازمة للعمل فى هذا المجال حتى تكون جزءًا من تمكينهم ومساعدتهم فى تحقيق طموحاتهم وإثبات قدراتهم فى سوق العمل.

MENAFN03122023000202011048ID1107528020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث