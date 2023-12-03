السويدى تحتفل باكتمال المقومات الأساسية لأول فصل لذوى القدرات الخاصة

MENAFN - Al-Borsa News) احتفلت أكاديمية السويدى الفنية بمدينة العاشر من رمضان باكتمال المقومات الأساسية لإنجاح أول فصل للتعليم الفنى والتدريب المهنى لذوى القدرات الخاصة. ويبلغ عدد طلاب الفصل التعليمى المقرر تخرجه فى عام 2024-2025 نحو 21 طالبًا وطالبة للدراسة والتخصص بمجال فنى ((ملابس جاهزة)) لمدة ثلاثة أعوام دراسية.

وقالت حنان الريحانى، المدير التنفيذى لأكاديمية السويدى الفنية، إن تدشين أول فصل دراسى مخصص لذوى القدرات الخاصة فى الأكاديمية يمثل خطوة انطلاق مهمة نحو مستقبل يتسم بالمساواة والشمول والتضامن فى الأكاديمية.

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وأضافت، أن الأكاديمية تتطلع لزيادة عدد الطلاب من ذوى القدرات الخاصة فى الأعوام المقبلة، وتركز على برامج مبتكرة تعمل على سد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل من خلال تطوير مهارات الطلاب.

وقال خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إنه تم الانتهاء من تطوير المناهج ووضع أفضل الممارسات لطلبة وطالبات أول فصل لذوى القدرات الخاصة فى أكاديمية السويدى الفنية.

وأضاف، أن البنك يعمل على توسيع نطاق عمله ليشمل الأفراد من ذوى القدرات الخاصة فى القطاع الخاص.

وقالت مارى لويس، رئيس مجلس إدارة شركة مارى لويس للملابس الجاهزة، والشريك الفنى للأكاديمية، إننا نقدم للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فرصًا حقيقية فى عالم صناعة الملابس الجاهزة.

وأوضحت أن الشركة وفرت دورات تدريبية شاملة تمكّنهم من اكتساب المهارات الأساسية والمعرفة اللازمة للعمل فى هذا المجال حتى تكون جزءًا من تمكينهم ومساعدتهم فى تحقيق طموحاتهم وإثبات قدراتهم فى سوق العمل.