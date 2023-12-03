السويدى تحتفل باكتمال المقومات الأساسية لأول فصل لذوى القدرات الخاصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
احتفلت أكاديمية السويدى الفنية بمدينة العاشر من رمضان باكتمال المقومات الأساسية لإنجاح أول فصل للتعليم الفنى والتدريب المهنى لذوى القدرات الخاصة. ويبلغ عدد طلاب الفصل التعليمى المقرر تخرجه فى عام 2024-2025 نحو 21 طالبًا وطالبة للدراسة والتخصص بمجال فنى ((ملابس جاهزة)) لمدة ثلاثة أعوام دراسية.
وقالت حنان الريحانى، المدير التنفيذى لأكاديمية السويدى الفنية، إن تدشين أول فصل دراسى مخصص لذوى القدرات الخاصة فى الأكاديمية يمثل خطوة انطلاق مهمة نحو مستقبل يتسم بالمساواة والشمول والتضامن فى الأكاديمية.
موضوعات متعلقة
“الصناعات الكيماوية” يبحث مع غرفة التجارة النيجيرية آليات زيادة الصادرات “هالى تكس” لصناعة السجاد تنفذ توسعات جديدة بـ 60 مليون جنيه “ميديا جروب” الصينية تنفي مساعيها للاستحواذ على“إلكترولكس” السويدية
وأضافت، أن الأكاديمية تتطلع لزيادة عدد الطلاب من ذوى القدرات الخاصة فى الأعوام المقبلة، وتركز على برامج مبتكرة تعمل على سد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل من خلال تطوير مهارات الطلاب.
وقال خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إنه تم الانتهاء من تطوير المناهج ووضع أفضل الممارسات لطلبة وطالبات أول فصل لذوى القدرات الخاصة فى أكاديمية السويدى الفنية.
وأضاف، أن البنك يعمل على توسيع نطاق عمله ليشمل الأفراد من ذوى القدرات الخاصة فى القطاع الخاص.
وقالت مارى لويس، رئيس مجلس إدارة شركة مارى لويس للملابس الجاهزة، والشريك الفنى للأكاديمية، إننا نقدم للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فرصًا حقيقية فى عالم صناعة الملابس الجاهزة.
وأوضحت أن الشركة وفرت دورات تدريبية شاملة تمكّنهم من اكتساب المهارات الأساسية والمعرفة اللازمة للعمل فى هذا المجال حتى تكون جزءًا من تمكينهم ومساعدتهم فى تحقيق طموحاتهم وإثبات قدراتهم فى سوق العمل.
MENAFN03122023000202011048ID1107528020
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.