الاستثمار من أجل التوظيف: الإعلان عن تمويل مشروعات جديدة فى النصف الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال كريم جاد، مسئول مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف فى مصر إن المبادرة حاليا تفحص المشروعات التى تقدمت للاستفادة من التمويل، متوقعا تقديم تمويلات تساهمية مع الشركات المتقدمة بإجمالى قيمة استثمارات فى المشروعات تصل الى 7 مليارات جنيه من خلال الدعوة التى تم طرحها على الشركات فى يونيو الماضى.

أشار إلى أن المبادرة تسعى إلى الإعلان عن المستفيدين الجدد فى النصف الأول من العام المقبل.

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وكانت مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف أعلنت عن فتح باب تقديم عروض المشاريع لجميع القطاعات الاقتصادية فى مصر من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو الماضى للشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح التقدم بطلبات للحصول على منح للتمويل المشترك تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو لكل مشروع.

أضاف جاد لـ”البورصة” أن المشروعات التى تقدمت فى المبادرة فى قطاعات متنوعة تشمل الصحة والأدوية بجانب القطاعين الصناعى والزراعى، مشيرًا إلى تواجد 5 مشاريع فى الوقت الحالى تحت التنفيذ تابعة للمبادرة بإجمالى قيمة استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وتعتبر مبادرة“الاستثمار من أجل التوظيف” آلية استثمارية تم تأسيسها لخلق فرص عمل، وتقدم المبادرة منح تمويل مشترك للمشاريع العامة والخاصة فى ثمانية بلدان إفريقية مشاركة.

وأوضح أن دعوة عروض مقترحات المشاريع تسعى إلى تقديم طلبات لأربع فئات من المشاريع الاستثمارية الفئة الأولى وهى المشاريع غير هادفة للربح ولها تأثير فى خلق فرص عمل بدون إيرادات بمنحة تصل إلى 90% من تكلفة الاستثمار والفئة الثانية المشاريع غير هادفة للربح ولها تأثير فى خلق فرص عمل مع وجود إيرادات بمنحة تصل إلى 75% من التكلفة الاستثمارية. بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص الهادف للربح مؤهل للحصول على منحة بقيمة 35% من إجمالى قيمة الاستثمار.

أشار الى أن المبادرة تم إطلاقها فى 8 دول أفريقية وتستهدف توفير نحو 100 الف وظيفة خلال خمس سنوات.

ومبادرة ((الاستثمار من أجل التوظيف)) تعمل تحت شعار ((استثمر من أجل الوظائف))، وهى عبارة عن آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الألمانى ((KfW)) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية ((BMZ))، وهى جزء أساسى من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل، وتستهدف إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة فى البلدان الشريكة فى إفريقيا، مثل مصر وكوت ديفوار وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.