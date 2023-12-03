((شعبة المسبوكات)) تفتتح معرضًا دائمًا لمنتجات القطاع نهاية الشهر الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تفتتح شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، معرضها الدائم لمنتجات المسبوكات بحى شبرا الخيمة التابع لمحافظة القليوبية نهاية ديسمبر الجارى.

قال عمر عبدالعزيز، رئيس الشعبة، إن المعرض خاص بالشركات التى انضمت لمبادرة تطوير الصناعة والتى تستهدف تحويل المصانع الصغيرة والمتوسطة إلى مصانع تستخدم الطاقة النظيفة، تمهيدًا لتسجيلها وإدخالها فى الاقتصاد الرسمى.

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أضاف عبدالعزيز، أن المبادرة انتهت من تطوير 10 مصانع منتجة للمسبوكات بأنواعها من قطع غيار ومحابس، والتى سيتم عرض منتجاتها فى المعرض الدائم.

أوضح أن المصانع تحولت من استخدام الفحم كوقود إلى استخدام أفران كهربائية صديقة للبيئة، وتسعى المبادرة إلى تطوير 2000 مسبك ومضاعفة إنتاجها إلى ألفى طن فى الفترة المقبلة.

أشار إلى أن المبادرة أبرمت بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى لتمويلها بقيمة مليون جنيه لكل مصنع، بفائدة 5% متناقصة، فى إطار تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة.

ذكر أن الأفران الكهربائية التى يتم استيرادها تم الاتفاق مع البنك الأهلى وعدد من مندوبى ووكلاء الشركات المصنعة لهذه الأفران فى مصر على دفع القيمة بالجنيه، وهم المسئولون عن تحويلها إلى دولار بشكل دائم فى باقى الأفران التى يمكن استيرادها استكمالاً للمبادرة فيما بعد.

لفت إلى أنه تم الاتفاق أيضًا مع وزارة الكهرباء على إمداد المصانع بالكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع التى تحتاج أكثر من 300 كيلو وات فى الساعة بنظام السداد بالتقسيط.