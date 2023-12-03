((شعبة المسبوكات)) تفتتح معرضًا دائمًا لمنتجات القطاع نهاية الشهر الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تفتتح شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، معرضها الدائم لمنتجات المسبوكات بحى شبرا الخيمة التابع لمحافظة القليوبية نهاية ديسمبر الجارى.
قال عمر عبدالعزيز، رئيس الشعبة، إن المعرض خاص بالشركات التى انضمت لمبادرة تطوير الصناعة والتى تستهدف تحويل المصانع الصغيرة والمتوسطة إلى مصانع تستخدم الطاقة النظيفة، تمهيدًا لتسجيلها وإدخالها فى الاقتصاد الرسمى.
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أضاف عبدالعزيز، أن المبادرة انتهت من تطوير 10 مصانع منتجة للمسبوكات بأنواعها من قطع غيار ومحابس، والتى سيتم عرض منتجاتها فى المعرض الدائم.
أوضح أن المصانع تحولت من استخدام الفحم كوقود إلى استخدام أفران كهربائية صديقة للبيئة، وتسعى المبادرة إلى تطوير 2000 مسبك ومضاعفة إنتاجها إلى ألفى طن فى الفترة المقبلة.
أشار إلى أن المبادرة أبرمت بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى لتمويلها بقيمة مليون جنيه لكل مصنع، بفائدة 5% متناقصة، فى إطار تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة.
ذكر أن الأفران الكهربائية التى يتم استيرادها تم الاتفاق مع البنك الأهلى وعدد من مندوبى ووكلاء الشركات المصنعة لهذه الأفران فى مصر على دفع القيمة بالجنيه، وهم المسئولون عن تحويلها إلى دولار بشكل دائم فى باقى الأفران التى يمكن استيرادها استكمالاً للمبادرة فيما بعد.
لفت إلى أنه تم الاتفاق أيضًا مع وزارة الكهرباء على إمداد المصانع بالكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع التى تحتاج أكثر من 300 كيلو وات فى الساعة بنظام السداد بالتقسيط.
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