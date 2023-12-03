تفاصيل توصيات مؤتمر صناع القرار حول القطاع العقارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اختتمت فعاليات مؤتمر“صناع القرار” فى نسخته الثالثة، والتى تم تخصيصها للقطاع العقارى، تحت رعاية وزارة الإسكان، بمشاركة ممثلى الهيئات الحكومية ورؤساء عدد من شركات القطاع الخاص.
وانعقد مؤتمر صناع القرار على مدار 3 جلسات استطاع خلالها كبار المطورين وخبراء التسويق رسم مستقبل القطاع العقارى من خلال عدة توصيات جاء من أهمها: ضرورة التزام المطورين بالمصداقية فى القطاع العقارى لأنها تعد أقوى أنواع التسويق وجذب العملاء للقطاع سواء بغرض السكن أو الاستثمار.
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كما تضمنت التوصيات، تدشين آليات تشريعية مستقرة صادرة من مجلس النواب تساهم فى تحقيق الاستقرار للقطاع العقارى وتحفظ حقوق أطراف المنظومة العقارية.
بالإضافة إلى تفعيل مبادرة تعزيز تصدير العقار التى أعلنت عنها الحكومة المصرية والتشاور مع ممثلى القطاع العقارى قبل تطبيقها رسميا، مع سرعة تفعيل المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالتعاون بين الحكومة ومطورى القطاع الخاص.
كما طالب مؤتمر صناع القرار بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لزيادة نسبة المكون المحلى فى كل الأنشطة والصناعات المرتبطة بالقطاع العقارى تفاديا لأزمة الدولار.
بالإضافة إلى بحث تأسيس مراكز للتسويق والترويج العقارى خارج مصر للمساهمة فى تفعيل ملف تصدير العقارات مع ضرورة وجود بنك معلومات لكل المشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص.
مع ضرورة تطبيق التحول الرقمى فى المنظومة العقارية للمساهمة فى إنجاز المعاملات العقارية بشكل أبسط وأكثر أمانًا ما يساهم فى نمو القطاع.
كما تضمنت التوصيات مناشدة شركة العاصمة الإدارية لتقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الأمر الذى ينعكس فى النهاية على المواطن الذى آمن بالمشروع واستثمر فيه.
بالإضافة إلى سرعة تفعيل البورصة العقارية وإجراء التعديلات التشريعية من هيئة الرقابة المالية، ومصلحة الشهر العقارى، ووزارة العدل.
وطالب مؤتمر صناع القرار بالتكامل بين القطاعين العقارى والسياحى وضرورة الاهتمام بملف السياحة العقارية وتدشين مشروعات فندقية حيث تعد انطلاقة رئيسية نحو تعزيز الاستثمار العقارى والاستفادة من المشروعات العمرانية المتنوعة ومدن الجيل الرابع التى لابد أن تكون مصدر جذب للسياح.
بالإضافة إلى الاهتمام بالبناء الأخضر وتشجيع المطورين على التوسع فيه وتحفيزهم بتيسيرات تمويلية وضريبية تمكنهم من مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا فى البناء.
ونظم المؤتمر شركة“سان آند سام”، وهى من الشركات المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبرى لأكثر من 15 عاما.
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