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تفاصيل توصيات مؤتمر صناع القرار حول القطاع العقارى

12/3/2023 2:01:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اختتمت فعاليات مؤتمر“صناع القرار” فى نسخته الثالثة، والتى تم تخصيصها للقطاع العقارى، تحت رعاية وزارة الإسكان، بمشاركة ممثلى الهيئات الحكومية ورؤساء عدد من شركات القطاع الخاص.

وانعقد مؤتمر صناع القرار على مدار 3 جلسات استطاع خلالها كبار المطورين وخبراء التسويق رسم مستقبل القطاع العقارى من خلال عدة توصيات جاء من أهمها: ضرورة التزام المطورين بالمصداقية فى القطاع العقارى لأنها تعد أقوى أنواع التسويق وجذب العملاء للقطاع سواء بغرض السكن أو الاستثمار.

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كما تضمنت التوصيات، تدشين آليات تشريعية مستقرة صادرة من مجلس النواب تساهم فى تحقيق الاستقرار للقطاع العقارى وتحفظ حقوق أطراف المنظومة العقارية.

بالإضافة إلى تفعيل مبادرة تعزيز تصدير العقار التى أعلنت عنها الحكومة المصرية والتشاور مع ممثلى القطاع العقارى قبل تطبيقها رسميا، مع سرعة تفعيل المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالتعاون بين الحكومة ومطورى القطاع الخاص.

كما طالب مؤتمر صناع القرار بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لزيادة نسبة المكون المحلى فى كل الأنشطة والصناعات المرتبطة بالقطاع العقارى تفاديا لأزمة الدولار.

بالإضافة إلى بحث تأسيس مراكز للتسويق والترويج العقارى خارج مصر للمساهمة فى تفعيل ملف تصدير العقارات مع ضرورة وجود بنك معلومات لكل المشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص.

مع ضرورة تطبيق التحول الرقمى فى المنظومة العقارية للمساهمة فى إنجاز المعاملات العقارية بشكل أبسط وأكثر أمانًا ما يساهم فى نمو القطاع.

كما تضمنت التوصيات مناشدة شركة العاصمة الإدارية لتقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الأمر الذى ينعكس فى النهاية على المواطن الذى آمن بالمشروع واستثمر فيه.

بالإضافة إلى سرعة تفعيل البورصة العقارية وإجراء التعديلات التشريعية من هيئة الرقابة المالية، ومصلحة الشهر العقارى، ووزارة العدل.

وطالب مؤتمر صناع القرار بالتكامل بين القطاعين العقارى والسياحى وضرورة الاهتمام بملف السياحة العقارية وتدشين مشروعات فندقية حيث تعد انطلاقة رئيسية نحو تعزيز الاستثمار العقارى والاستفادة من المشروعات العمرانية المتنوعة ومدن الجيل الرابع التى لابد أن تكون مصدر جذب للسياح.

بالإضافة إلى الاهتمام بالبناء الأخضر وتشجيع المطورين على التوسع فيه وتحفيزهم بتيسيرات تمويلية وضريبية تمكنهم من مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا فى البناء.

ونظم المؤتمر شركة“سان آند سام”، وهى من الشركات المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبرى لأكثر من 15 عاما.

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