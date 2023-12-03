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المصرية لخبراء التقييم توافق على مشروع تصنيف الخبراء العقاريين

12/3/2023 2:00:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقدت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى جمعية عمومية غير عادية، برئاسة الدكتور أحمد رجائى أنيس، للتصويت على مشروع تصنيف للخبراء العقاريين، وذلك تمهيدًا لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، فى بيان، إن نتيجة التصويت على المُقترح جاءت لصالح الموافقة على المشروع.

موضوعات متعلقة تفاصيل توصيات مؤتمر“صناع القرار” حول القطاع العقارى “المجتمعات العمرانية” تبحث مقترحات وطلبات سكان العاصمة الإدارية قرعة علنية لحجز وحدات“سكن مصر” في“غرب أسيوط””

وأضافت الجمعية:“تأتى تلك الخطوة فى ظل حرص مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى على مستقبل مهنة التقييم العقارى ومسايرة للتطور السريع الذى يشهده العالم فى تلك المهنة، وحرص الجمعية أيضًا على إتاحة المزيد من فرص العمل بالمهنة لشباب الخريجين”.



وأشارت إلى الدور الاستراتيجى والمحورى الذى يشغله القطاع العقارى فى دفع معدلات نمو الاقتصاد القومى المصرى، حيث يمثل القطاع العقارى 20% من إجمالى الناتج القومى، كما يعمل التقييم العقارى على حماية الاقتصاد القومى.

وأكد المشاركون خلال الجمعية العمومية، أن المشروع سيؤدى إلى رفع مستوى مهنة التقييم العقارى فى مصر، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة للجمهور.

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