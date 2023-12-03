المصرية لخبراء التقييم توافق على مشروع تصنيف الخبراء العقاريين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقدت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى جمعية عمومية غير عادية، برئاسة الدكتور أحمد رجائى أنيس، للتصويت على مشروع تصنيف للخبراء العقاريين، وذلك تمهيدًا لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، فى بيان، إن نتيجة التصويت على المُقترح جاءت لصالح الموافقة على المشروع.
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وأضافت الجمعية:“تأتى تلك الخطوة فى ظل حرص مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى على مستقبل مهنة التقييم العقارى ومسايرة للتطور السريع الذى يشهده العالم فى تلك المهنة، وحرص الجمعية أيضًا على إتاحة المزيد من فرص العمل بالمهنة لشباب الخريجين”.
وأشارت إلى الدور الاستراتيجى والمحورى الذى يشغله القطاع العقارى فى دفع معدلات نمو الاقتصاد القومى المصرى، حيث يمثل القطاع العقارى 20% من إجمالى الناتج القومى، كما يعمل التقييم العقارى على حماية الاقتصاد القومى.
وأكد المشاركون خلال الجمعية العمومية، أن المشروع سيؤدى إلى رفع مستوى مهنة التقييم العقارى فى مصر، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة للجمهور.
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