مسابقة“تجسيد” لتحويل أبياتٍ شعرية لتصميم منتجات ثقافية سعودية

الرياض- أصداف نيوز:

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مسابقة“تجسيد”خلال الفترة من 3 إلى 31 ديسمبر، كآخر مسابقات مبادرة“عام الشعر العربي 2023′′، والتي تُطلق العنان لإبداعات مصممي وفناني المملكة لتجسيد القصائد العربية المعروفة بطريقةٍ مبتكرةٍ وعصريةٍ عبر تصميم منتجاتٍ سعوديةٍ مرتبطةٍ بتراث وثقافة المملكة، وذلك من خلال استلهام أبياتٍ شعريةٍ من موروث الشعر العربي، وتوظيفها في التصاميم، حيث يمكن المشاركة في المسابقة عبر الرابط الإلكتروني:

وتستهدف المسابقة مصممي المنتجات، والفنانين المحترفين بمجال التصميم ثلاثي الأبعاد، لتصميم منتجات القهوة السعودية“دلة وفناجين” من خلال استلهام أبيات من موروث الشعر العربي، وعكسِها على الثقافة السعودية، بحيث يختار المشارك بيتَ شعرٍ من أحد القصائد الموروثة من التاريخ العربي القديم، ومن ثمّ يعكسه على تصميم منتجات القهوة السعودية من دون كتابة البيت الشعري بشكلٍ مباشر، ويكتفي فقط بتحويل معاني الأبيات المختارة إلى تصميم بصري.

ويقدم المشارك في المسابقة ملفاً شاملاً للتصميم، ليشرح فيه فكرة التصميم وعناصره، يتضمن ثلاثَ صفحات، تحتوي الأولى منها على صورة المنتج النهائي على كامل الصفحة، واسم المنتج المقترح، والبيت الشعري (مصدر الإلهام)، ونبذة عن المنتج.

وتحتوي الصفحة الثانية على شرح الفكرة، وعلاقة البيت الشعري بالمنتج، ومراحل تطور المنتج (رسومات أولية)، وأبعاده ومقاساته، وصورةٍ متعمدةٍ للمنتج من ثلاث زوايا على الأقل، وتحديد المواد المستخدمة في صناعته، واستخداماته المتعددة -إن وُجد ذلك-، وأما الصفحة الأخيرة فتكون اختيارية، وذلك في حال وجود تفاصيل تصميمية يحتاج المصمم إلى إبرازها، ولم يتم توضيحها في الصفحتين السابقة.

وتمرّ المسابقة بأربع مراحل رئيسية، بدأت بالمرحلة الحالية المتمثلة في إطلاق المسابقة، والبدء باستقبال طلبات المشاركة، على أن تنتقل بعدها إلى المرحلة الثانية التي يُغلَق فيها بابُ استقبال طلبات المشاركة يوم الأحد 24 ديسمبر، وأما المرحلة الثالثة فسيتم خلالها تحكيم المشاركات، وستنتهي يوم الخميس 28 ديسمبر، لتصل إلى المرحلة الأخيرة المتمثّلة في إعلان الفائزين، وتسليم الجوائز المالية مع نهاية شهر ديسمبر، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 30 ألف ريال، والثاني 20 ألف ريال، والثالث 10 آلاف ريال.

وحددت الوزارة عدة شروط يجب توافرها في المشاركين، من أبرزها ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، ورفع المشاركات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة فقط، ورفع المشاركة كملفٍ بصيغة (PDF)، ورفع ملف مفتوح المصدر للتصميم، وأن تكون المشاركة أصلية ومبتكرة، ولم تنشر سابقاً في أي وسيلةٍ أخرى، وأن يُقدِّم كلُّ مشارك تصميماً واحداً، ويكون قابلاً للتنفيذ، وبجودةٍ ووضوحٍ عالٍ، ويغطي جميع جوانب المنتج، وأن يُقدم البيتَ الشعري المختار من موروث الشعر العربي ضمن ملف المشاركة، إضافةً إلى مجموعة من الشروط والأحكام الموضحة في موقع المسابقة.

وتأتي مسابقة“تجسيد” كإحدى المسابقات التي تُنظمها وزارة الثقافة ضمن مبادرة“عام الشعر العربي 2023م”، لتعكس المكانة الثقافية التي احتلها الشعر العربي، باعتباره من أهم المكونات الحضارية للثقافة العربية، وتهدف وزارة الثقافة من خلالها إلى تمكين الموهوبين في مجال الفنون والتصميم لإبراز مواهبهم من خلال مزج موروث الشعر العربي بعناصر التراث الثقافي غير المادي للمملكة؛ لتكوين تصاميم مميّزة وعصرية، وتحفيز الفنانين السعوديين للمشاركة، وتطوير مجال الفنون المحلية، والحفاظ على الإرث الثقافي الخاص بالهوية السعودية.