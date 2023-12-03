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“آسيا الصغرى” فعاليات تمزج بين فنون وثقافات الدول الآسيوية

12/3/2023 10:24:40 AM
(MENAFN- Asdaf News)

جدة – أصداف نيوز:

تُعد فعاليات“آسيا الصغرى” ، التي نُظمت ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، بمثابة البوابة التي تربط النسيج الغني بالتقاليد الشرقية، وهي السمة المميزة للدول الآسيوية ، الذي يتجلى بشكل خاص في مجموعة المأكولات المتنوعة والغريبة التي تشتهر بها الدول الآسيوية.

وجذبت هذه المأكولات الشهية ذات الطابع الآسيوي, عددًا كبيرًا إلى الفعاليات ، فضلاً عن ما تتضمنه الفعاليات من العروض الحية الغنائية والموسيقية والاستعراضية المتجولة، والمنتجات التقليدية والتراثية، وكذلك الحرف اليدوية والأزياء الشعبية الآسيوية، إلى جانب متاجر التسوق.

وتمزج هذه المساحة المعاد تصورها بسلاسة بين فنون وثقافات الصين، وتايلاند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وإندونيسيا، وفيتنام،وسنغافورة عبر ثمان مناطق ترفيهية متميزة ومتنوعة تناسب جميع الأعمار والأذواق.

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