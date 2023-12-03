“آسيا الصغرى” فعاليات تمزج بين فنون وثقافات الدول الآسيوية

(MENAFN
- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
تُعد فعاليات“آسيا الصغرى” ، التي نُظمت ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، بمثابة البوابة التي تربط النسيج الغني بالتقاليد الشرقية، وهي السمة المميزة للدول الآسيوية ، الذي يتجلى بشكل خاص في مجموعة المأكولات المتنوعة والغريبة التي تشتهر بها الدول الآسيوية.
وجذبت هذه المأكولات الشهية ذات الطابع الآسيوي, عددًا كبيرًا إلى الفعاليات ، فضلاً عن ما تتضمنه الفعاليات من العروض الحية الغنائية والموسيقية والاستعراضية المتجولة، والمنتجات التقليدية والتراثية، وكذلك الحرف اليدوية والأزياء الشعبية الآسيوية، إلى جانب متاجر التسوق.
وتمزج هذه المساحة المعاد تصورها بسلاسة بين فنون وثقافات الصين، وتايلاند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وإندونيسيا، وفيتنام،وسنغافورة عبر ثمان مناطق ترفيهية متميزة ومتنوعة تناسب جميع الأعمار والأذواق.
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