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جندي صهيوني ينهي حياته برصاصة في رأسه .. والسبب فاضح !

12/3/2023 10:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افادت وسائل إعلام عبرية بان احد جنود جيش الاحتلال اقدم على الانتحار بإطلاق رصاصة على رأسه بعد خوفه الشديد من التقدم إلى داخل قطاع غزة.
وبحسب ما يتناقله الاعلام العبري فقد أطلق الجندي رصاصة على رأسه بالقرب من كيسوفيم شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

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