جندي صهيوني ينهي حياته برصاصة في رأسه .. والسبب فاضح !

جندي صهيوني ينهي حياته برصاصة في رأسه .. والسبب فاضح !
التاريخ
12/3/2023 10:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افادت وسائل إعلام عبرية بان احد جنود جيش الاحتلال اقدم على الانتحار بإطلاق رصاصة على رأسه بعد خوفه الشديد من التقدم إلى داخل قطاع غزة.
وبحسب ما يتناقله الاعلام العبري فقد أطلق الجندي رصاصة على رأسه بالقرب من كيسوفيم شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
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