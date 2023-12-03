مشروع تخرج أردني يتأهل لنهائيات جائزة تَميُّز الدولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تأهلت الطالبة هبة زكارنة من قسم هندسة العمارة بكلية الهندسة في الجامعة الأردنية عن مشروع تخرجها "الغرز الحضرية"، ضمن أفضل 20 مشروعا دوليا في التصفيات النهائية لجائزة "تميُّز" لمشاريع التخرج الدولية في هندسة العمارة.
وناقش مشروع الزكارنة، الذي يشرف عليه الدكتور سليم دحابرة، 422 فريقًا وممثلا لـ141 جامعة و36 دولة، شاركوا في موسم الجائزة لعام 2023.
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