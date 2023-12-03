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مشروع تخرج أردني يتأهل لنهائيات جائزة تَميُّز الدولية

12/3/2023 10:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تأهلت الطالبة هبة زكارنة من قسم هندسة العمارة بكلية الهندسة في الجامعة الأردنية عن مشروع تخرجها "الغرز الحضرية"، ضمن أفضل 20 مشروعا دوليا في التصفيات النهائية لجائزة "تميُّز" لمشاريع التخرج الدولية في هندسة العمارة.
وناقش مشروع الزكارنة، الذي يشرف عليه الدكتور سليم دحابرة، 422 فريقًا وممثلا لـ141 جامعة و36 دولة، شاركوا في موسم الجائزة لعام 2023.

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