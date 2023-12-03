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اتفاقية بين مستشفى الملك المؤسس وشركة مدفوعاتكم

12/3/2023 10:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني مشغل خدمة " إي فواتيركم"، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتمكين مراجعي المستشفى من الاستفادة من خدمات دفع وتسديد التزاماتهم إلكترونيا.
وأكد مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة، أن هذه الشراكة، جاءت للتسهيل على المرضى وتيسير اجراءات الدفع الإلكتروني، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمراجعين، وإيمانا من إدارة المستشفى لتسهيل الاجراءات على المرضى والمراجعين، ومواكبة التطور الحاصل في الوصول إلى خدمات رقمية متكاملة.

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