اتفاقية بين مستشفى الملك المؤسس وشركة مدفوعاتكم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني مشغل خدمة " إي فواتيركم"، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتمكين مراجعي المستشفى من الاستفادة من خدمات دفع وتسديد التزاماتهم إلكترونيا.
وأكد مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة، أن هذه الشراكة، جاءت للتسهيل على المرضى وتيسير اجراءات الدفع الإلكتروني، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمراجعين، وإيمانا من إدارة المستشفى لتسهيل الاجراءات على المرضى والمراجعين، ومواكبة التطور الحاصل في الوصول إلى خدمات رقمية متكاملة.
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