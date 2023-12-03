-->

Sunday, 03 December 2023 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 ألفا و523

12/3/2023 10:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء في القطاع، منذ بدء الحرب الإسرائيلية إلى 15 ألفاً و523.


وقالت إنه بلغ عدد المصابين 41 ألفاً و316.

وبينت الوزارة في وقت سابق، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا.
ووثق صحفي فلسطيني من داخل المخيم حجم الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال الهمجي للمخيم ، قائلا ان الاهالي يبحثون عن ناجين تحت الانقاض.

MENAFN03122023000208011052ID1107527908

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث