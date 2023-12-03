صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 ألفا و523

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء في القطاع، منذ بدء الحرب الإسرائيلية إلى 15 ألفاً و523.
وقالت إنه بلغ عدد المصابين 41 ألفاً و316.
وبينت الوزارة في وقت سابق، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا.
ووثق صحفي فلسطيني من داخل المخيم حجم الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال الهمجي للمخيم ، قائلا ان الاهالي يبحثون عن ناجين تحت الانقاض.
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