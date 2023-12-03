الهيئة الخيرية ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غزة

الهيئة الخيرية ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غزة
التاريخ
12/3/2023 10:11:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" طائرة طبية جديدة إلى قطاع غزة.
وسيتم تسليم حمولة الطائرة التي ستصل إلى مطار العريش للهلال الأحمر المصري لإدخالها من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة وتوزيع المواد على المستشفيات.
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