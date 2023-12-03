الحوثيون يتوعدون الاحتلال بضربات جديدة
التاريخ
12/3/2023 10:11:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، إن قواتهم أوقفت الملاحة أمام السفن الإسرائيلية نصرة للشعب الفلسطيني.
وبين ان القوات سوف تستأنف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة.
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