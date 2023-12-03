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الحوثيون يتوعدون الاحتلال بضربات جديدة

12/3/2023 10:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، إن قواتهم أوقفت الملاحة أمام السفن الإسرائيلية نصرة للشعب الفلسطيني.

وبين ان القوات سوف تستأنف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة.


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