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اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

12/3/2023 10:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة التربية والتعليم (نشرة توضيحية) حول مسار التعليم المهني الجديد.
وقالت الوزارة في منشور مقتضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مسار التعليم المهني الجديد يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم المهني، حيث تشتمل النشرة على التخصصات المهنية والتي تم قبول الطلبة فيها للعام الدراسي 2023 / 2024 م، وكذلك التخصصات الجديدة للعام الذي يليه 2024 /2025 م .




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