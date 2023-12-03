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الاحتلال يهدم منزلا في صورباهر ويخطر بهدم بناية في الطور

12/3/2023 10:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هدمت آليات بلدية الاحتلال الاسرائيلي، يوم الأحد، منزلا في بلدة صورباهر، وعلقت إخطارا يقضي بهدم بناية سكنية في حي الصوانة بالطور في مدينة القدس المحتلة.
وقال الأسير المحرر جهاد محمد عطون إنه تفاجأ بقوات الاحتلال تحاصر المنزل من جميع الجهات، وتجبرهم على الخروج منه، دون السماح لهم باخراج كافة محتوياته.

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