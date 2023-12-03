الاحتلال يهدم منزلا في صورباهر ويخطر بهدم بناية في الطور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هدمت آليات بلدية الاحتلال الاسرائيلي، يوم الأحد، منزلا في بلدة صورباهر، وعلقت إخطارا يقضي بهدم بناية سكنية في حي الصوانة بالطور في مدينة القدس المحتلة.
وقال الأسير المحرر جهاد محمد عطون إنه تفاجأ بقوات الاحتلال تحاصر المنزل من جميع الجهات، وتجبرهم على الخروج منه، دون السماح لهم باخراج كافة محتوياته.
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