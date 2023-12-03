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الإعلامي الحكومي في غزة :القطاع يتعرض لكارثة انسانية وعلى جميع المستويات

12/3/2023 10:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدّ المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن القطاع يتعرض لكارثة انسانية حقيقية وعلى جميع المستويات الصحية والإنسانية والإغاثية وانعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي.

وحذر المكتب في بيان له، المجتمع الدولي من تصعيد الاحتلال حرب الابادة الجماعية ومطالبهم بإنقاذ حياة من يعيشون في قطاع غزة قبل فوات الأوان.


وقال إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة كان ابشعها مجزرة الشجاعية التي قصف فيها 50 عمارة سكنية ومنزلاً مخلفةً مئات الشهداء والجرحى كثير منهم ما زال تحت الأنقاض.

وأكدّ أنّ جيش الاحتلال يتعمّد إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا جرّاء القصف العنيف والمتزامن لجميع المحافظات في آن واحد.


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