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لقطات تحبس الأنفاس لإخراج طفلة من تحت الركام في غزة - فيديو

12/3/2023 10:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو قصير، قيام طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، بانتشال طفلة على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل، دمره الاحتلال في قطاع غزة.


وفي لقطات تحبس الأنفاس، تم اخراج الطفلة من تحت الركام، وتقديم الاسعافات اللازمة لها.


ويواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في قطاع غزة، ويستهدف المجمعات السكنية والمنازل.


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