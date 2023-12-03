لقطات تحبس الأنفاس لإخراج طفلة من تحت الركام في غزة - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو قصير، قيام طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، بانتشال طفلة على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل، دمره الاحتلال في قطاع غزة.
وفي لقطات تحبس الأنفاس، تم اخراج الطفلة من تحت الركام، وتقديم الاسعافات اللازمة لها.
ويواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في قطاع غزة، ويستهدف المجمعات السكنية والمنازل.
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