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عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة المكسيكية

12/3/2023 10:05:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بمقر الوزارة اليوم، مع السفير خوسيه أوكتافيو تريب، المدير العام لشؤون أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط بوزارة الخارجية المكسيكية، بحضور عدد من كبار المسؤولين.
وتم خلال الاجتماع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية مملكة البحرين والولايات المتحدة المكسيكية، ومن ثم عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين الصديقين، بما يستهدف توطيد أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا إلى جانب تعزيز الحوار والتفاهم وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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