عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة المكسيكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بمقر الوزارة اليوم، مع السفير خوسيه أوكتافيو تريب، المدير العام لشؤون أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط بوزارة الخارجية المكسيكية، بحضور عدد من كبار المسؤولين.
وتم خلال الاجتماع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية مملكة البحرين والولايات المتحدة المكسيكية، ومن ثم عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين الصديقين، بما يستهدف توطيد أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا إلى جانب تعزيز الحوار والتفاهم وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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