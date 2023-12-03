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عزز صدارته للدوري الفرنسي.. باريس يتغلب على لوهافر رغم النقص العددي (فيديو)

12/3/2023 10:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتعد باريس سان جيرمان المنقوص عددياً على مدى 80 دقيقة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعد الفوز على مضيفه لوهافر 0/2، اليوم الأحد، بالجولة 14 من عمر الدوري الفرنسي.

ولعب باريس سان جيرمان بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 10 بعد طرد حارسه الإيطالي جيانلويجي دوناروما، فدخل مكانه الإسباني أرناو تيناس (22 عاماً) الذي قدم مباراة ممتازة جعلت رفاقه يحتفلون به بعد الفوز، في ظهوره الأول مع باريس.

وسجل أهداف باريس نجمه كيليان مبابي في الدقيقة 23، والبرتغالي فيتينيا في الدقيقة 89.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة، مستغلاً الخسارة الأولى لنيس هذا الموسم أمام نانت 0/1، أمس السبت.

وتعرض الإسباني فابيان رويس لاعب باريس سان جيرمان للإصابة في كتفه وخلال معالجته خارج أرضية الملعب تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

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