لاحظت شيئاً غريباً في عين طفلها خلال مشاهدة التلفزيون .. فاكتشفت الفاجعة

لاحظت أم أسكتلندية شابة "توهجًا أبيض" ووجود "بقعة غائمة" في حدقة عين طفلها الذي يبلغ من العمر عامين فقط بينما كان يلعب أمام التلفزيون واكتشفت لاحقا أنه مصاب بسرطان العين.

وفي التفاصيل وفقاً بصحيفة ديلي ميل، فبعدما لاحظت كريستين سميث، 29 عاما، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية، ذهبت على الفور إلى جارتها، الطبيبة العامة، التي طلبت من كريستين أن تذهب إلى أخصائي العيون لفحص ابنها، فأخذته إلى عيادة العيون حيث اكتشف الأطباء وجود كتلة في عينه فتمت إحالة الطفل إلى مستشفى أبردين الملكي للأطفال، واشتبه المسعفون هناك في إصابته بالورم الأرومي الشبكي، وهو نوع نادر من سرطان العين يمكن أن يصيب الأطفال الصغار.

تم تأكيد التشخيص في ديسمبر الماضي عندما تم نقل الطفل إلى مستشفى برمنغهام للنساء والأطفال، وبدأ الطفل واسمه كيان العلاج الكيميائي قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد، ومنذ ذلك الحين قام برحلة طولها 681 ميلاً إلى برمنغهام من جزر شيتلاند 16 مرة لتلقي العلاج.

وقالت كيرستين: "كان كيان جالسًا في زاوية الغرفة يلعب بألعابه، ونظر إلى التلفزيون ولاحظت التوهج الأبيض في عينيه. لقد كانت مجرد جزء من الثانية من اللون الرمادي الغائم وقمت بأخذ لقطة مزدوجة وقد اختفت.

وأضافت كان الورم في المرحلة D - لقد كان ورمًا كبيرًا - وإذا تأخر اكتشافه فربما حدث ما لا يحمد عقباه، سيكون الطفل ضعيفًا بسبب الضرر الذي أحدثه الورم في عينه، لكننا لم نصل إلى نهاية رحلتنا بعد، لذا يمكن أن تتغير الأمور. نحن لسنا متأكدين كيف يبدو المستقبل حتى الآن.

بعد بضعة أشهر من العلاج الكيميائي، تقلص الورم وبدأ كيان العلاج بالتبريد - الاستخدام المحلي أو العام لدرجات الحرارة المنخفضة في العلاج الطبي - لتقليص حجمه بشكل أكبر.

قالت كيرستين: "لقد أثر العلاج الكيميائي عليه حقًا، فقد نجح في تقليص الورم ولكنه كان عملاً صعبا جدا. لا يزال كيان يخضع للعلاج لمحاربة السرطان، كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح.

وتحث مؤسسة سرطان العين للطفولة (CHECT) الآباء ومتخصصي الرعاية الصحية على أن يكونوا على دراية بالأعراض المحتملة الأكثر شيوعًا لسرطان العين - توهج أبيض في العين في صورة فلاش أو في ضوء معين، والحول.

قد يكون التغيير في مظهر العين أو العين المتورمة مؤشرًا أيضًا - على الرغم من وجود علامة أو عرض واحد فقط في كثير من الأحيان.

وقال ريتشارد أشتون، الرئيس التنفيذي لـ CHECT: "الورم الأرومي الشبكي نادر، حيث يتم تشخيص طفل واحد في المملكة المتحدة كل أسبوع.

وأضاف "يمكن أن تكون الأعراض خفية للغاية، وغالبًا ما يبدو الأطفال بصحة جيدة، ما قد يجعل من الصعب تشخيص إصابتهم بسرطان العين. وفي أقل من نصف الحالات بقليل، يجب إزالة عين الطفل كجزء من علاجه.

ما هو الورم الأرومي الشبكي؟

الورم الأرومي الشبكي هو نوع نادر من سرطان العين يصيب عادةً الأطفال دون سن الخامسة.

وبما أنه يتم اكتشافه مبكراً في المملكة المتحدة، فإن 98% من الأطفال المصابين بالمرض يتم علاجهم بنجاح.

يصاب حوالي 50 طفلاً بهذه الحالة كل عام في بريطانيا.

ويؤثر على ما يصل إلى 300 شاب سنويًا في الولايات المتحدة.

الورم الأرومي الشبكي هو على وجه التحديد سرطان شبكية العين، وهي البطانة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين.

يمكن أن يؤثر على عين واحدة أو كلتا العينين.

ويكون الجين الخاطئ مسؤولاً عن حوالي 40% من الحالات. يمكن أن يكون هذا موروثًا من والدي المريض أو قد يحدث تلقائيًا.

الأعراض الأكثر شيوعًا هي أن تبدو حدقة العين مثل عين القطة ويصاب الطفل بالحول.

مظهر عين القطة هو الأكثر شيوعًا.

يمكن عادة علاج الأورام الصغيرة بالليزر أو العلاج بالتجميد.

قد تتطلب الأورام الأكبر حجمًا العلاج الكيميائي أو الجراحة.



