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إسرائيل تعلن وفاة رهائن في غزة غيابياً بالاعتماد على مقاطع مصوَّرة

12/3/2023 10:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت إسرائيل وفاة بعض المفقودين المحتجزين في غزة غيابياً في حين تحاول استعادة رهائنها من خلال محادثات غير مباشرة مع «حماس»، وعملياتها العسكرية في القطاع.

وتستهدف هذه الخطوة مساعدة أقارب الرهائن القلقين على طي هذه الصفحة، وتفحص لجنة طبية مكونة من ثلاثة خبراء المقاطع المصورة للهجوم الذي نفَّذه مسلحون فلسطينيون بقيادة «حماس» في السابع من أكتوبر جنوبي إسرائيل، بحثاً عن أي علامات لإصابات قد تكون قاتلة بين المخطوفين، ومقارنة ذلك بشهادات رهائن أُطلق سراحهم خلال هدنة دامت أسبوعاً في غزة وانتهت الجمعة.

وقالت هاجر مزراحي، المسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية، التي ترأس اللجنة المشكَّلة في إطار الاستجابة للأزمة التي دخلت الآن شهرها الثالث، إن المقاطع المصورة قد تكون كافية لإعلان الوفاة، حتى لو لم يعلن أي طبيب ذلك رسمياً استناداً لفحصه جسد الرهينة.

وأضافت، في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية «راديو كان»: «إعلان الوفاة ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وبالتأكيد ليس في الوضع الذي نعيشه».

وأوضحت أن اللجنة تستجيب لرغبة عائلات المخطوفين في غزة لمعرفة أكبر قدر من المعلومات ممكن عنهم.

ومن بين نحو 240 شخصاً خُطفوا، أطلقت حماس سراح 108 أشخاص مقابل إفراج إسرائيل عن عشرات المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى زيادة إدخال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومنذ انتهاء الهدنة، أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل ستة مدنيين وكولونيل في الجيش خلال الأسر.

ولم تؤكد حماس ذلك. وكانت حماس قد قالت، في وقت سابق، إن عشرات المحتجزين قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية وهددت بإعدام آخرين، وأشارت إلى أن بعض المحتجزين في حوزة فصائل فلسطينية مسلحة أخرى.

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