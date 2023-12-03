قمة نارية بين أرسنال وليفربول.. نتائج قرعة دور الـ 64 بكأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أجريت اليوم الأحد، عن مواجهات نارية حيث يواجه ليفربول نظيره أرسنال، فيما يلعب مانشستر يونايتد ضد ويغان.

وتنطلق منافسات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، 6 يناير المقبل بمشاركة 64 فريقاً، وتعد أبرز مواجهات هذا الدور كالتالي:

أرسنال × ليفربول

نيوكاسل يونايتد × سندرلاند

مانشستر يونايتد × ويجان اثلتيك

فولهام × روذرهام يونايتد

واتفورد × تشيسترفيلد

ويست هام × بريستول سيتي

بيرنلي × توتنهام

أستون فيلا × ميدلزبره

إيفرتون × كريستال بالاس

مانشستر سيتي × هدرسفيلد تاون

تشيلسي × بريستون نورث إند

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