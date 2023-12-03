رجل يقاضي طليقته لإفشائها سراً بـ «مليار دولار»

رفع رجل فاز بثاني أكبر جائزة بتاريخ يانصيب «ميغا ميليونز»، دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، ووالدة طفلته، بعد إخبارها والديه بفوزه، على الرغم من توقيعها اتفاقية ثنائية بعدم إفشاء سره، وفق «روسيا اليوم».

ورفع الرجل الفائز بالجائزة الكبرى البالغة 1.35 مليار دولار، الدعوى ضد والدة طفلته، متهماً إياها بالكشف عن فوزه باليانصيب لأفراد عائلته، وفقاً لسجلات المحكمة.

وتقول الدعوى القضائية أن المرأة وقّعت على اتفاق عدم الإفشاء في 8 فبراير، ووافقت على إبقاء الجائزة الكبرى سراً حتى تبلغ ابنتهما 18 عاماً في 1 يونيو 2032.

وأنه طلب منها التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء، تمنعها من إعلام أي شخص لمدة تقرب من عقد من الزمن، لكن المرأة خرقت هذا الاتفاق الملزم قانوناً، بإخبار والديه وشقيقته. والآن يريدها الرجل أن تدفع تعويضاً «لا يقل عن 100 ألف دولار لكل إفشاء غير مصرح به».

وتزعم الدعوى القضائية أنه «نتيجة لإفشاء المدعى عليها (للسر)، عانى الرجل من ضرر لا يمكن إصلاحه»، مشيرة إلى ما قد يترتب على ذلك الإفشاء من أخطار.

وفاز جون دو من ولاية مين بالجائزة الكبرى ليانصيب «ميغا ميليونز»، التي تبلغ قيمتها 1.35 مليار دولار، ولا يزال لديه 400 مليون دولار بعد خصم الضرائب.

ولا يزال الفوز بالجائزة الكبرى في يانصيب «ميغا ميليونز» عام 2018، البالغ 1.537 مليار دولار، يمثل فوزاً قياسياً في تاريخ اليانصيب الذي يقام منذ عام 2002.