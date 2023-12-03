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بريطانيا: رحلات استطلاعية فوق غزة للمساعدة في تحديد مكان الرهائن

12/3/2023 9:27:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد بيان للحكومة البريطانية بأن لندن تدعم إسرائيل في بحثها عن الرهائن الذين مازالوا محتجزين في قطاع غزة. وأعلنت الحكومة البريطانية مساء أمس السبت " دعما لنشاط إنقاذ الرهائن المستمر، سوف تقوم وزارة الدفاع البريطانية بتسيير رحلات مراقبة فوق شرق البحر المتوسط، تتضمن العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة".

وأضاف البيان أن طائرة المراقبة غير مسلحة، وسوف يتم استخدامها فقط لتحديد مكان الرهائن، وسوف يتم نقل المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط للسلطات المعنية.

وكانت حركة حماس قد اختطفت نحو 240 شخصا خلال الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

ووافقت إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي على إقرار هدنة لأول مرة بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وتم تمديها مرتين. وخلال هذه الفترة أفرجت حماس عن 105 أشخاص، وإسرائيل عن 240 سجينا فلسطينيا.


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