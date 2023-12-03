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الطقس المتوقع غداً في الإمارات

12/3/2023 9:27:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف أو الضباب على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:07، والمد الثاني عند الساعة 07:55

والجزر الأول عند الساعة 10:22، والجزر الثاني عند الساعة 23:49، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:06، والمد الثاني عند الساعة 03:03، والجزر الأول عند الساعة 08:39، والجزر الثاني عند الساعة 19:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 20 85 40

دبي 29 19 80 35

الشارقة 30 20 80 35

عجمان 28 21 80 35

أم القيوين 28 19 75 40

رأس الخيمة 30 17 75 35

الفجيرة 28 22 80 40

العـين 30 18 80 30

ليوا 30 17 85 40

الرويس 28 18 85 40

السلع 26 20 80 35

دلـمـا 25 22 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 27 23 80 45

أبو موسى 27 24 80 45.

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