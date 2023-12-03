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شاحنة تسلا تقود الشركة إلى التريليون.. توقعات بتخطي السهم حاجز 300 دولار

12/3/2023 9:27:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت شركة تسلا شاحنتها التي طال انتظارها «سايبر تراك» Cybertruck، وسط توقعات بأن يسهم الإصدار الجديد في تعزيز القيمة السوقية لسهم الشركة قرب تريليون دولار.

ووفقاً لمحلل Wedbush، دان إيفز، فإن الكشف عن الشاحنة الجديدة، قد يعزز نمو شركة تسلا على مدار السنوات المقبلة، كما قد تثبت للمشككين أن إيلون ماسك بإمكانه توسيع الهالة حول الشركة، مع اتجاه المزيد من المستثمرين نحو السيارات الكهربائية.

وبحسب تلك التوقعات، حدد إيفز السعر المستهدف لسهم تسلا عند 310 دولارات، وهو تقييم تبلغ القيمة السوقية للشركة بموجبه مستويات 996 مليار دولار.

وتداول سهم تسلا عند مستويات 238 دولاراً في آخر جلسات الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بنحو 98 % منذ بداية 2023، بعد أداء سلبي العام الماضي.

وعلى الرغم من توقعات Wedbush بأن «سايبر تراك» لن تحدث تغييراً مالياً كبيراً لتسلا في 2024، لكنها ستوضح للمستثمرين قدرة الشركة على الابتكار، مقابل شركات صناعة السيارات القديمة.

وكانت تسلا كشفت في نوفمبر من 2019 النقاب عن شاحنتها الجديدة، وقالت وقتها إن عمليات تسليم الشاحنة، ستتم في غضون عامين، لكن هذا الموعد تم تأجيله على مدار السنوات.

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