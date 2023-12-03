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جيروم باول: من السابق لأوانه الحديث عن خفض الفائدة.. ربما يتم رفعها

12/3/2023 9:27:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسببت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ‏انحسار توقعات السوق بشأن تخفيضات في أسعار الفائدة في المستقبل، واصفاً أنه ‏من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم.‏

وعلى الرغم من سلسلة من المؤشرات الإيجابية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق ‏بالأسعار، قال رئيس الفيدرالي إنه وفريقه يخططون «لإبقاء السياسة النقدية مشددة» ‏حتى يقتنعون بأن التضخم يتجه بقوة إلى المستهدف عند 2%.

وقال باول في تصريحات معدة سلفاً في أتلانتا: «سيكون من السابق لأوانه أن ‏نستنتج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بما فيه الكفاية، أو التكهن بموعد خفض الفائدة، نحن على استعداد لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا دعت الضرورة لذلك»‏.

وأفاد باول أيضاً: «بعد أن قطعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة شوطاً كبيراً في ‏مكافحة التضخم، فإنها تمضي قدماً بحذر».‏

وأضاف: «التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستهدف، لكنه يتحرك في الاتجاه ‏الصحيح، لذلك أرى أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله الآن هو التحرك بحرص، ‏والتفكير بعناية في كيفية سير الأمور، والسماح للبيانات بإخبارنا ما التالي».‏

وعلق: «ستخبرنا البيانات ما إذا كنا قد فعلنا ما يكفي أم أننا بحاجة إلى بذل المزيد ‏من الجهد».‏

فيما أظهر محضر «الفيدرالي» للاجتماع الماضي، إجماع الأعضاء حول استراتيجية المضي قدماً بحذر بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل وربط أي تشديد إضافي بمدى التقدم نحو هدف التضخم عند 2%.

يذكر أن «الفيدرالي» كان قد ثبت الفائدة في اجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي في نطاق 5.25% - 5.5%.

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