قناة السويس وسكاتك توقعان مذكرة تفاهم بـ 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية وشركة «سكاتك إيه.إس.إيه» مذكرة تفاهم بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.

وذكر بيان لهيئة قناة السويس المصرية أن التوقيع جاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص على إنتاج 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنوياً بحلول 2027.

وأكدت الهيئة أن تموين السفن بالوقود الأخضر هو مطلب عالمي حتمي إذ أن الشحن البحري مسئول عن 10% من انبعاثات الكربون في العالم، وبالتالي فإن تلك الخطوة ستسهم في خفض تلك الانبعاثات بشكل ملحوظ.

وكانت البيانات الرسمية أظهرت الأسبوع الماضي أن عائدات قناة السويس 20.3% مسجلة 854.7 مليون دولار خلال نوفمبر تشرين الثاني وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

فيما بلغت قيمة تعاقدات الهيئة للعام الماضي مستويات 3.57 مليار دولار وذلك نحو 60 مشروعًا منها 53 في المناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار.





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