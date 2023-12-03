شقيقه يؤكد إعدامه.. مقتل مدني برصاص جندي يثير أزمة في إسرائيل

ذكرت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد أن مقتل مدني إسرائيلي، برصاص جندي، على ما يبدو، خلال هجوم فلسطيني، في القدس، هذا الأسبوع، قيد التحقيق.

وتحقق الشرطة وأجهزة الاستخبارات والشرطة العسكرية في الحادث، الذي وقع يوم الخميس الماضي، عندما فتح المدني المسلح، وهو محام، النار على فلسطينيين اثنين كانا أطلقا النار على أشخاص يصطفون لانتظار حافلة.

وطبقا لتقارير إعلامية، فقد أوقف المدني سيارته على الجانب الآخر من الشارع، بعد الطلقات الأولى التي أطلقها المهاجمان، وهرولا عبر الطريق.

وفتح جنديان النار أيضا على الفلسطينيين. ويبدو أن أحدهما على الأقل اعتبر المدني مهاجما ثالثا.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن شقيق المحامي قال للموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم الأحد "لقد تم إعدامه ببساطة" ودعا والده إلى محاكمة الجندي.

يشار إلى أنه في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، تم تخفيف قوانين حيازة الأسلحة الصارمة في البلاد. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هذا قد حقق هدف السماح لعدد أكبر بكثير من المدنيين بحمل أسلحتهم التي حصلوا عليها بشكل قانوني في الأماكن العامة.





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