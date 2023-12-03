دراسة: اجتماعات «زوم» تؤثر سلباً في الدماغ والقلب

كشفت دراسة علمية حديثة عن أثر سلبي تُحدثه الاجتماعات عبر تطبيق «زوم» وغيره من التطبيقات مثل: «فيس تايم»، و«مايكروسوفت تيمز»، مؤكدةً أنها قد تؤثر سلباً في الدماغ والقلب.

وأوضحت الدراسة أن ثمة صلة بين عقد المؤتمرات عبر الفيديو والأعراض الجسدية المرتبطة بالإرهاق التي أُطلق عليها «إرهاق زوم»، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وكان مشاركون في مؤتمر عبر الفيديو قد أكدوا شعورهم بالتعب والنعاس والضجر، الأمر الذي استدعى إجراء اختبار عن بيانات موجة الدماغ التي دعمت ذلك.

وبحثت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «ساينتفيك ريبورتس»، عن العلامات الفسيولوجية للتعب لدى 35 طالباً يحضرون محاضرات عن الهندسة في إحدى الجامعات النمساوية.

وحضر نصف الفصل المحاضرة التي مدتها 50 دقيقة عبر الفيديو في مختبر قريب ومحاضرة وجهاً لوجه في الأسبوع التالي، في حين حضر النصف الآخر أولاً شخصياً، ثم عبر الإنترنت.

وتمت مراقبة المشاركين باستخدام أدوات تخطيط كهربية الدماغ (EEG) وتخطيط كهربية القلب (ECG) التي تسجل النشاط الكهربائي في الدماغ وإيقاعات القلب، كما شاركوا في استطلاعات عن مزاجهم ومستويات التعب.

وبحث العلماء عن التغيرات الجسدية المرتبطة بالتعب العقلي، بما في ذلك موجات الدماغ المميزة، وانخفاض معدل ضربات القلب، وتلميحات إلى أن الجهاز العصبي ربما يحاول التعويض عن الإرهاق المتزايد أثناء المحاضرة.

وكتب الباحثون، في الدراسة، أن هناك اختلافات ملحوظة بين المجموعات الشخصية والمجموعات عبر الإنترنت.

وتزايد إرهاق المشاركين في الفيديو على مدار الجلسة، وأظهرت حالات أدمغتهم أنهم كانوا يكافحون من أجل الانتباه.

وتباينت الحالة المزاجية للمجموعات أيضاً، حيث أفاد المشاركون شخصياً بأنهم شعروا بمزيد من الحيوية والسعادة والنشاط، وقال المشاركون عبر الإنترنت إنهم شعروا بالتعب والنعاس والسأم.

وأكد الباحثون أن الدراسة تقدم دليلاً على التأثير الجسدي لعقد مؤتمرات الفيديو، وتشير إلى أنه يجب اعتبارها مكملاً للتفاعل وجهاً لوجه، ولكن ليس بديلاً.

وخلصوا إلى أنه ينبغي تكرار البحث في أماكن العمل والمنازل للحصول على فكرة أكثر دقة عن كيفية تأثير هذه الجلسات على المشاركين، داعين إلى إجراء مزيد من الدراسات التي تشمل أجزاء أكثر من الدماغ وقاعدة أوسع من المشاركين.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز