مقتل 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين بانفجار في الفلبين

أعلن الجيش والشرطة في الفلبين أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون في انفجار وقع خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين اليوم.

ووقع الانفجار في الساعة 7:40 صباحاً (2340 بتوقيت غرينتش يوم السبت) خلال قداس في صالة للألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو في مدينة ماراوي، على بعد 817 كيلومتراً جنوب مانيلا.

وقال الميجور جنرال جابرييل فيراي، قائد فرقة بالجيش الفلبيني، إن من بين القتلى ثلاث نساء ورجلاً واحداً، مضيفاً أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيين.

وأدان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن الهجوم، محمّلاً إرهابيين أجانب المسؤولية عنه.

وقال ماركوس، في بيان: «أدين بأشد العبارات الممكنة الأعمال الخرقاء والأكثر بشاعة التي ارتكبها إرهابيون أجانب ضد جامعة ولاية مينداناو ومجتمعات ماراوي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد».

وأضاف: «المتطرفون الذين يمارسون العنف ضد الأبرياء سيعتبرون دائماً أعداء لمجتمعنا».

وقال اللفتنانت جنرال إيمانويل بيرالتا، من الشرطة الفلبينية، إن الانفجار نجم عن قنبلة محلية الصنع باستخدام مدفع هاون من عيار 60 ملم.

وأضاف بيرالتا أن وحدات المتفجرات والذخائر التابعة للشرطة والجيش جمعت شظايا قذيفة الهاون خلال التحقيقات الأولية.

وقال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرت تيودورو إن السلطات ليست مخولة بالكشف عن مزيد من المعلومات حول تورط إرهابيين أجانب مشتبه بهم في الهجوم، لكنه أشار إلى أن «هناك مؤشرات قوية على وجود عنصر أجنبي» في الهجوم.

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