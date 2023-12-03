منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان على هامش COP28 تعزيز العلاقات الثنائية

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم فخامة سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة يرافقه وفد ضم معالي رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان، وزير الخارجية ومعالي باتر أمانوف نائب رئيس الوزراء المكلف بالنفط والغاز ومعالي أشيرغولي بيجليف مستشار الرئيس لشؤون النفط والغاز وذلك بمقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

بحث الجانبان خلال اللقاء جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان وسبل تعزيزها في جمبع المجالات خاصة المجالات التنموية بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الصديقين وناقشا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الطرفان إلى القضايا المطروحة على أجندة "COP28" ودوره في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.

وأكد فخامة سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة خلال اللقاء متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده ودولة الإمارات على الأصعدة كافة بما فيها قضايا العمل المناخي .. وعبر عن تقديره للأدوار المتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحدياتها على الصعيدين الوطني والعالمي.

ونوه في هذا الصدد بالمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم وما تجسده من حرص كبير على دعم العمل المناخي الدولي من أجل صالح البشرية ونهضتها.

وأشاد فخامته في الوقت نفسه بمداولات ونقاشات مؤتمر"COP28"وحسن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي الكبير الذي عبر عن ثقته بأنه سيسفر عن نتائج متميزة تخدم البشرية .. وأعرب فخامته عن تهنئته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الثاني والخمسين وتمنياته لها مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .





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