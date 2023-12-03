قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن قصفاً صاروخياً استهدف قاعدة أمريكية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان صحفي اليوم: «سقطت قذائف صاروخية... في منطقة القاعدة الأمريكية في خراب الجير بريف بلدة رميلان شمالي الحسكة».

وحسب المرصد، يوجد في القاعدة مدرج لطائرات الشحن العسكرية الأمريكية ومهبط للطائرات المروحية، وحولتها القوات الأمريكية من مطار زراعي إلى قاعدة ومطار عسكري خاص بها، لافتاً إلى أن هذه هي المرة الثامنة التي يتم فيها قصف القاعدة.

وتتعرض القواعد الأمريكية في مناطق شمال شرقي سوريا لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيَّرة منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية، الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، وست في محافظة الحسكة.

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