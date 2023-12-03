مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد سنحقق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار لـ«ألفابيت» و«غوغل»، إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «التقيت روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار لــ«ألفابيت» و«غوغل»، أحد أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وتناول اللقاء استعراض نتائج الشراكة المثمرة بين دبي وشركات ومطوري التكنولوجيا، وما توفره دبي من بنية تحتية تكنولوجية متطورة ومنصة نموذجية داعمة لشركات التطوير والابتكار العالمية».

وأضاف سموه: «هناك فرص كبرى في المنطقة لتسخير هذا التطور التكنولوجي في تسريع جهود التنمية المستدامة، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشراكاتنا المستمرة مع هذه الشركات سنحقق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 في توليد قيمة اقتصادية سنوية قدرها 100 مليار درهم عبر مبادرات التحول الرقمي».

وأكد سموه، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي، حرص دبي على توثيق علاقات الشراكة والتعاون مع أهم وأبرز شركات ومطوري التكنولوجيا في العالم، إذ تمثل تلك الشراكات ركيزة أساسية تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي وجهة نموذجية رائدة لتعزيز وتسريع وتيرة مسيرة الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي على مستوى العالم، ونقطة لقاء محورية تجمع صُنّاع ومطوّري التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة، والتزامها بتزويد مطوري التكنولوجيا بمنصة رائدة لتشكيل ملامح المشهد التكنولوجي العالمي في المستقبل، بما توفره الإمارة من بيئة داعمة تمكّن صُناع التكنولوجيا ومطوريها من التوسع في أعمالهم والنفاذ إلى أسواق واعدة في المنطقة.

وشدد، خلال اللقاء، على التزام دبي بدفع التحول الرقمي في مختلف القطاعات من خلال تبني أحدث الحلول والتطبيقات بما يعكس ديناميكية دبي وسرعة مواكبتها للمتغيرات العالمية، وريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وقال سموه: «إن دبي تواصل دورها الرائد مركزاً عالمياً محورياً لصناع التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك كبريات الشركات العالمية والإقليمية والمبتكرون والشركات الناشئة الواعدة والمستثمرون وخبراء التكنولوجيا، وهي مستمرة في هذا الدور لدفع فرص استكشاف استراتيجيات وآفاق مستقبلية جديدة لتسخير التطور التكنولوجي في تسريع جهود التنمية المستدامة، بما يترجم المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحوّل الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً يضيفها لاقتصاد دبي».

وأعربت روث بورات، خلال اللقاء، عن اعتزازها بالشراكة المثمرة والتعاون البناء مع دبي لدفع آفاق ومسيرة التطور التكنولوجي على مستوى العالم، بما توفره الإمارة من بنية تحتية تكنولوجية متطورة ومنصة نموذجية داعمة لشركات التطوير والابتكار العالمية، مشيدة في هذا الصدد بنهج دبي المستقبلي القائم على تبني حلول المستقبل وتسخير التكنولوجيا لدعم مرتكزات مسيرة التنمية الشاملة.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم.

يُذكر أن غوغل افتتحت مقرها الإقليمي في دبي عام 2008 حيث تدير جميع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كانت شركة «ألفابيت»، الشركة الأم لشركة غوغل، قد أعلنت عن إيرادات عالمية بلغت 282.8 مليار دولار في عام 2022.

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