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صندوق المعونة يوضح حول صرف رواتب المنتفعين عن شهر تشرين الثاني الماضي

12/3/2023 9:15:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة أن الصندوق قام بصرف رواتب المنتفعين عن شهر تشرين الثاني منذ الأربعاء الماضي.
وقال الصوالحة ردا على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن الصندوق قام بتحويل المخصصات المالية إلى الحسابات البنكية والمحافظ الآلية والصرافات الآلية.
وحول تأخر استلام بعض الأشخاص لمخصصاتهم المالية بيّن أن ذلك يعود بسبب وجود مشاكل لديهم في محافظهم وليس في تأخر الصرف، لافتا إلى أن عددهم قليل وهي حالات فردية.
يشار إلى أنه بإمكان المنتفعين المستفيدين استلام مستحقاتهم المالية عبر الطرق التي اعتادوا أن يستلموا من خلال كل شهر.
وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري" من بعض المنتفعين حول موعد صرف الرواتب عن شهر تشرين الثاني الماضي.




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