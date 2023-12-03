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مصطفى والشرباتي يتأهلان لأولمبياد باريس

12/3/2023 9:15:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق لاعبا المنتخب الأردني للتايكواندو، صالح الشرباتي وزيد مصطفى، إنجازا كبيرا بالتأهل المباشر ومن خلال التصنيف لأول مرة في تاريخ التايكواندو الأردني إلى الألعاب الأولمبية في دورة باريس 2024.
ونجح زيد مصطفى (وزن تحت 68 كجم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كجم) في التأهل المباشر ضمن منافسات وزنيهما بعد أن ضمنا التواجد في المراكز ال 5 الأولى مع نهاية مشاركتيهما في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو، المقامة في مدينة مانشستر البريطانية.
وتستعد البطلة جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كجم) للإعلان الرسمي عن تأهلها كذلك مساء اليوم الأحد، عندما تخوض غمار منافسات بطولة الجائزة الكبرى حيث تحتل المركز الثاني في التصنيف الأولمبي.
وحقق اللاعب زيد مصطفى، الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات وزن تحت 68 كجم بعد انسحاب مواطنه زيد الحلواني من نزال تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وكان زيد مصطفى قد افتتح طريقه في البطولة بالفوز في دور ال 16 على اللاعب الإيطالي، دينيس باريتا، ومن ثم فاز في الدور ربع النهائي على اللاعب الكوري الجنوبي هيو جيون جن، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الهنغاري، ليفانتي مارك.
وبدأ زيد الحلواني، مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب الصيني يوشيا لي يانغ، وفي الدور ربع النهائي فاز على اللاعب البريطاني، بريدلي سايدن، وخسر نزال الدور نصف النهائي، أمام اللاعب الإسباني، خافيير بريز بولو، وثم انسحب أمام زميله في المنتخب الأردني، زيد مصطفى، في نزال الميدالية البرونزية ليحل رابعا.
واستهل صالح الشرباتي مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب الأوزبكي، شوخارات سيلييف، في الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام اللاعب الكوري الجنوبي، جيون وو سيد.
و تعرض الشرباتي خلال نزاله لإصابة أدت لانسحابه من الجولة الثانية في نزال الميدالية البرونزية أمام اللاعب الأمريكي سي جي نيكولاس ليحل بالمركز الرابع.

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