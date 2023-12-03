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العبقري أونو يعتزل كرة القدم بعمر 44 عاما

12/3/2023 9:15:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتزل اللاعب الياباني شينجي أونو، الساحرة المستديرة، عن عمر 44 عامًا، اليوم الأحد، منهيًا مسيرة جعلته أول لاعب من بلاده يفوز بلقب أحد المسابقات الأوروبية.
وكان أونو ضمن فريق فينورد الهولندي الذي تغلب على بوروسيا دورتموند في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2002.
وظهر أونو الملقب بـ "العبقري" لأول مرة على المستوى الدولي في سن 18 عاما، ولعب مع اليابان في كأس العالم 1998.
وشارك شينجي أونو في 3 نهائيات لكأس العالم، ولعب 56 مباراة دولية، وسجل 6 أهداف دولية.
وحصل أونو على لقب أفضل لاعب آسيوي عام 2000، كما دافع عن ألوان عدة أندية في ألمانيا وأستراليا.
وفاز أونو بالدوري الأسترالي الممتاز مع ويسترن سيدني وندررز عام 2013، كما توج بالدوري الياباني ودوري أبطال آسيا مع أوراوا ريد دياموندز، وكأس آسيا 2000 مع اليابان.
وشارك أونو في آخر مباراة له اليوم الأحد مع هوكايدو كونسادول سابورو خلال خسارته 0-2 أمام أوراوا، في اليوم الأخير من موسم الدوري الياباني.
ولا يزال العديد من زملائه السابقين في المنتخب الياباني، يلعبون حتى سن الأربعينيات وما بعدها، بما في ذلك المهاجم كازو ميورا البالغ من العمر 56 عاما.

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