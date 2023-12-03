بدء دورة صحفية شاملة في بترا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، دورة الصحافة الشاملة، لعدد من خريجي الجامعات، في إطار المسؤولية المجتمعية.
وتهدف الدورة إلى تعريف المتدربين بأساسيات كتابة الخبر الصحفي وتحريره، والتعرف على أساسيات عدد من الفنون الصحفية مثل: التقرير والتحقيق والمقابلة والمؤتمر والتصوير الصحفي والصورة الإخبارية.
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