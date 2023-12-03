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بدء دورة صحفية شاملة في بترا

12/3/2023 9:15:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، دورة الصحافة الشاملة، لعدد من خريجي الجامعات، في إطار المسؤولية المجتمعية.
وتهدف الدورة إلى تعريف المتدربين بأساسيات كتابة الخبر الصحفي وتحريره، والتعرف على أساسيات عدد من الفنون الصحفية مثل: التقرير والتحقيق والمقابلة والمؤتمر والتصوير الصحفي والصورة الإخبارية.

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