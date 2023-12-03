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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

12/3/2023 9:15:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
سوبر سبورت يونايتد X اتحاد الجزائر – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
أبوسليم X ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 4 عصرا
الهلال الليبي X مودرن فيوتشر – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6
أكاديميكا لوبيتو X الأفريقي التونسي – الساعة 7 مساء
دريمز X ريفرز يونايتد – الساعة 7 مساء
الملعب المالي X نهضة بركان – الساعة 7 مساء
سيخوخون يونايتد X ديابل نوار – الساعة 10 مساء
سوار كويا X الزمالك – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بورنموث X أستون فيلا – الساعة 5 عصرا
تشيلسي X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناةbeIN Sports HD 2
وست هام يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 5 عصرا
ليفربول X فولهام – الساعة 5 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1
مانشستر سيتي X توتنهام – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
ألميريا X ريال بيتيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
إشبيلية X فياريال – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 3
برشلونة X أتلتيكو مدريد – الساعة 11 مساء على قناة eIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ليتشي X بولونيا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
فيورنتيناX ساليرنيتانا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
أودينيزي X هيلاس فيرونا – الساعة 5 عصرا
ساسولو X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
نابولي X انتر ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
ماينز 05 X فرايبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
باير ليفركوزن X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
أوجسبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لوهافر X باريس سان جيرمان – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
تولوز X لوريان – الساعة 5 عصرا
موناكو X مونبلييه – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
ستاد بريست X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا
ليل X ميتز – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مارسيليا X رين – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
قاسم باشا X جازينتاب – الساعة 1:30 ظهرا
طرابزون سبور X قيصري سبور – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 7
أنقرة جوجو X بشكتاش – الساعة 7 مساء

ملاعب

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