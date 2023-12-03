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طائرات بريطانية فوق غزة لتحديد مكان الأسرى

12/3/2023 9:15:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن وزارة الدفاع البريطانية ستجري رحلات استطلاعية فوق غزة للمساعدة في تحديد مكان الأسرى لدى حماس.
وقالت حكومة المملكة المتحدة إنها تعمل مع دول أخرى لتأمين إطلاق سراح الأسرى، بمن فيهم مواطنون بريطانيون.
وستجري رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك فوق إسرائيل وغزة، كجزء من العملية. ولم تذكر الحكومة موعد أو عدد هذه الرحلات التي ستتم.




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