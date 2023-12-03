طائرات بريطانية فوق غزة لتحديد مكان الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن وزارة الدفاع البريطانية ستجري رحلات استطلاعية فوق غزة للمساعدة في تحديد مكان الأسرى لدى حماس.
وقالت حكومة المملكة المتحدة إنها تعمل مع دول أخرى لتأمين إطلاق سراح الأسرى، بمن فيهم مواطنون بريطانيون.
وستجري رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك فوق إسرائيل وغزة، كجزء من العملية. ولم تذكر الحكومة موعد أو عدد هذه الرحلات التي ستتم.
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