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السفيرة البريطانية تودع الأردنيين

12/3/2023 9:15:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سفيرة المملكة المتحدة "بريطانيا" المنتهية ولايتها في الأردن بريدجت بريند، إنه مع اقتراب انتهاء فترة عملها كسفيرة بريطانيا في الأردن، تود أن تعرب عن تقديرها العميق للضيافة الرائعة التي تلقتها من العديد من الأشخاص الرائعين في المملكة.
وتابعت؛" أتمنى للأردن كل التوفيق في المستقبل، يمكنكم متابعة خليفتي فيليب هول السفير البريطاني الجديد لدى الأردن".

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