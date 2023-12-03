السفيرة البريطانية تودع الأردنيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سفيرة المملكة المتحدة "بريطانيا" المنتهية ولايتها في الأردن بريدجت بريند، إنه مع اقتراب انتهاء فترة عملها كسفيرة بريطانيا في الأردن، تود أن تعرب عن تقديرها العميق للضيافة الرائعة التي تلقتها من العديد من الأشخاص الرائعين في المملكة.
وتابعت؛" أتمنى للأردن كل التوفيق في المستقبل، يمكنكم متابعة خليفتي فيليب هول السفير البريطاني الجديد لدى الأردن".
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