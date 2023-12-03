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حقيقة فيديو الرضيع الذي يبكي دما في غزة

12/3/2023 9:15:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي حربا شعواء في قطاع غزة، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عدة عن مأساة الأطفال هناك، من بينها فيديو قال ناشروه إنه لرضيع في يذرف دموعا من دم.

ويصور الفيديو طفلا لم يتعد عمره الأشهر، وهو يبكي ويذرف دموعا كأنها من دم. وكتب ناشرو الفيديو "أطفال غزة تبكي دم" ما يوحي أن الفيديو مصور أخيرا خلال الحرب.
إلا أن الادعاء بأن الفيديو يصور طفلا يبكي دماً في غزة لا صحة له. وأفاد مكتب التحقيقات لدى الوكالة الفرنسية للأنباء بأن الفيديو يرشد إليه منشوراً على صفحة طبيب جزائري في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وعلق الطبيب على الفيديو بالقول "حالة نادرة لدموع من دم بسبب عدوى بكتيرية".
وأشارت الوكالة إلى أنها تواصلت مع الطبيب في الجزائر الذي أكد أنه عاين هذه الحالة.
وشرح الدكتور وليد بيروك أن هذه الحالة التي تعرف بالهيمولاكريا أو دموع الدم، أصابت رضيعا حديث الولادة لم يتعد عمره 10 أيام وقد صورها في عيادته.
وأضاف أن هذه الحالات نادرة جدا وهي الحالة الثالثة التي يعاينها خلال السنوات العشر الماضية.

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