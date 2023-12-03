السعودية وقطر تؤكدان أهمية استمرار التنسيق بينهما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استضافت الدوحة اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري، والذي ترأسه وزيرا الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن آل ثاني والسعودي فيصل بن فرحان.
وشهد الاجتماع استعراضا قدمه فريقا عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مستهدفات ومبادرات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي القطري.
وأشاد رئيسا اللجنة التنفيذية في الجانبين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، التي تأتي تحضيرا للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وكان بن فرحان قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة القطرية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
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