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السعودية وقطر تؤكدان أهمية استمرار التنسيق بينهما

12/3/2023 9:15:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استضافت الدوحة اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري، والذي ترأسه وزيرا الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن آل ثاني والسعودي فيصل بن فرحان.
وشهد الاجتماع استعراضا قدمه فريقا عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مستهدفات ومبادرات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي القطري.

‏وأشاد رئيسا اللجنة التنفيذية في الجانبين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، التي تأتي تحضيرا للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وكان بن فرحان قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة القطرية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

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